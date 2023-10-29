29.10.2023

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Астрологи перечислили, кого погребет денежная лавина до конца 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Деньги. Доллары Фото: pixabay.com

Стрельцы, Овны и Козероги поздней осенью, по мнению специалистов, оказались на пороге материального успеха. Главное, не упустить его

Астрологи выяснили, что сразу трем знакам зодиака конец 2023 года сулит финансовое благополучие и серьезную прибыль, пишет “МК”.

Так, Овны столкнутся с превосходными возможностями для повышения капитала. Причем эти возможности откроются сами по себе. Но астрологи рекомендуют избегать необдуманных трат.

Стрельцы могут рассчитывать на повышение доходов благодаря своему профессионализму и амбициям. Их стремления оценит начальство, поэтому в перспективе не исключен карьерный рост.

Карьерный и финансовый рост ждет и представителей знака Козерог.

“Это индексация зарплаты, дополнительный заработок, выигрыши на ставках или в лотереях”, – перечисляет источник.

Ранее астролог Василиса Володина назвала самый счастливый знак зодиака в ноябре.

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