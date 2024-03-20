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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Фото: pixabay.com

Некоторые люди обращаются к прогнозам астрологов, чтобы выбрать верный путь в жизни. Однако хорошие отношения также зависят от собственного вклада и взаимопонимания

Некоторые знаки зодиака оказываются редко удовлетворены одним браком, и искать идеального партнера. По мнению астрологов, первое место в топе таких супругов занимают Овны, передает Ftimes.ru .

Овнам свойственно желание видеть рядом с собой ярких и целеустремленных людей, и если партнер не соответствует их ожиданиям, они готовы быстро расстаться.

Некоторые Близнецы вступают в брак из-за неопределенности. Они склонны к легкомыслию и переменчивости, утверждают эксперты.

Стрельцы стремятся к исследованию новых территорий. Они могут быстро потерять интерес к человеку и начать роман на стороне.

Водолеи не желают ограничивать себя или своего партнеру. По словам астрологов, они изменят своему браку без колебаний, если захотят.

Ранее астрологи рассказали , какие эмоции нельзя подавлять каждому знаку зодиака.

Взято отсюда.

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