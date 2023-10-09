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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые обеспечат счастье в семейной жизни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

По словам астрологов, эти люди – надежные партнеры, ответственно подходящие к отношениям. Однако их второй половинке также придется постараться

Астрологи считают, что некоторые представители зодиакального круга могут стать хорошими партнерами в семейной жизни. По словам экспертов, с этими людьми может прийти счастье и везение, сообщает “Стерлеград”.

Овны, утверждают астрологи, обладают импульсивным характером, однако могут стать каменной стеной для близких людей. Они являются шустрыми и хваткими партнерами.

Раки могут обладать способностью угадывать желания свой второй половинки. Эксперты уверены, что они могут позаботиться о романтике даже спустя 20 лет совместной жизни, однако их избранник должен быть вдохновителем и музой.

Рядом со Львами близкие им люди могут не заботиться о финансах, так как представители этого знака – внимательные люди, готовые обеспечить материальное благополучие. Но их стоит чаще хвалить и восторгаться их достижениями.

Астрологи уверяют, что Девы – сложные и придирчивые люди, однако в быту они готовы заботиться о партнере. Так, по словам экспертов, Девы – одни из самых хозяйственных и практичных знаков зодиака.

Козероги могут обеспечивать родных всем необходимым. По словам астрологов, они остаются преданными своей семье, даже если внешне они излишне серьезны и прохладны.

Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, что людей, родившихся под одним из знаков зодиака, в октябре может ждать долгожданное путешествие. Это вдохновит их на новые свершения.

Источник

город горняк
горняк онлайн

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