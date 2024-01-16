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Астрологи посоветовали решиться некоторым людям на изменения. Эксперты уверены, что представителям четырех знаков зодиака стоит выйти из зоны комфорта

Астрологи предсказали благоприятную вторую половину января для четырех знаков зодиака. Их ожидают неожиданные перемены, сообщает Kazlenta.kz.

Тельцам предсказали события, которые помогут избавиться от тяжелого груза. Согласно прогнозу, они оставят прошлое позади. Вероятно, они поменяют работу, выйдут из токсичных отношений или решат сложные проблемы.

Львам предстоят события, которые нарушат их планы, но дадут новые возможности, считают астрологи. Если представители этого знака зодиака используют предоставленный звездами шанс, они смогут разбогатеть и показать свой талант.

Скорпионам обещают продуктивный и коммуникативный период, в который они встретят полезных людей. Астрологи уверены, что реализация новых проектов принесет им прибыль, и это продолжится и в первую половину февраля.

Водолеи, считают астрологи, смогут совершить прорыв и развиться как личность. Но для этого важно установить порядок в жизни: это обеспечит им признание и вознаграждение со стороны руководства. Также одиноким Водолеям посоветовали выходить из зоны комфорта, и их будет ждать счастливая случайная встреча.

Ранее российский астролог Тамара Глоба посоветовала двум знакам зодиака обратить внимание на их здоровье. Она порекомендовала им меньше переутомляться в январе.

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