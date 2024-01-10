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Астрологи посоветовали двум знакам зодиака быть осторожными в ближайшие дни

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Астрологи посоветовали двум знакам зодиака быть осторожными в ближайшие дни

Фото: ru.freepik.com

Негативный опыт может стать для перечисленных астрологами знаков зодиака возможностью для роста. При этом эксперты уверены, что неприятных последствий можно будет избежать

В ближайшее время представители двух знаков зодиака могут столкнуться с неприятностями. Астрологи считают, что их можно избежать, если быть осторожными, сообщает Rsute.ru .

Близнецов могут ждать серьезные испытания в личной жизни. Эксперты предполагают, что это может быть предательство со стороны близких людей. К этому советуют быть готовыми. Астрологи советуют не зацикливаться на прошлом и использовать это как возможность для личного роста.

Скорпионам предсказали неприятности со стороны окружающих, которые могут возникнуть из зависти. Они могут столкнуться с уловками, которые приведут к потере средств или имущества. Скорпионам посоветовали быть внимательными при подписании документов и следить за собственностью.

Ранее российский астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2024 год. Согласно предсказанию, три знака зодиака могут рассчитывать на финансовый успех.

Взято отсюда.

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