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Астрологи раскрыли, каких женских знаков зодиака боятся мужчины

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Астрологи раскрыли, каких женских знаков зодиака боятся мужчины

Гороскоп. Знаки зодиака. Астрология Фото: "Толк"

Некоторые представительницы зодиакального круга обладают силой и самостоятельностью. Однако астрологи предупреждают, что это может отпугивать мужчин

Мужчинам порой трудно совладать с женщинами, которые родились под определенным знаком зодиака. Астрологи раскрыли, кого опасаются представители мужского пола, сообщает Pensnews.ru.

Овны наделены большой смелостью и силой, и рассчитывают в основном на себя. Астрологи утверждают, что таким женщинам трудно найти пару из-за привычки к лидерству.

Женщины-Скорпионы обладают сильной интуицией, что помогает решить немало проблем. Однако это отпугивают людей, которым кажется, что их сила скрывает агрессию, отмечают эксперты.

Дамы-Козероги имеют высокий уровень доверия к мужчинам по сравнению с прошлыми знаками зодиака. Хоть они также наделены силой и энергией, однако готовы сохранять правильный баланс домашних обязанностей и не брать на себя чересчур много.

Ранее астролог Олеся Такаутдинова назвала самые ревнивые знаки зодиака среди женщин. Эксперт рассказала, как именно проявляется ревность представительниц этих знаков.

Взято отсюда

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