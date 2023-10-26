Красная луна. Ночь Фото: kie-ker с сайта Pixabay

Астрологи уверены, что некоторые знаки зодиака смогут начать новый этап в своей жизни. Они взглянут на свою жизнь под другим углом

Астрологи рассказали, для кого кровавое лунное затмение 28 октября станет шансом изменить жизнь. Некоторые знаки зодиака смогут осуществить свои планы и начать что-то новое, сообщает GorodChe.ru.

Тельцам лунное затмение принесет понимание будущего, уверены астрологи. 28 октября они смогут начать новую жизнь, не озираясь на совершенные ошибки.

Раки смогут избавиться от ментального груза и присмотреться к застывшим личным отношениям. Эксперты посоветовали начать им ревизию своей жизни.

Львам может открыться новый этап в профессиональной деятельности. Для этого им нужно определиться с целями, чтобы двигаться вперед.

Девы, уверены астрологи, взглянут по-новому на свои достижения. Многие поймут, что им есть, чем гордиться, и хорошее настроение сподвигнет на новые свершения.

Стрельцы смогут посмотреть по-новому на людей, которые их окружают. По словам астрологов, это подтолкнет их на построение более крепких отношений с теми, кто остался с ними рядом, невзирая на трудности.

Ранее российский астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака предстоит столкнуться с испытаниями в конце октября и первой половине ноября. Так, этот период окажет особое влияние на Весов, Овнов, Раков и Козерогов.

Источник

горняк

горняк22