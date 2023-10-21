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Астрологи рассказали, для кого конец 2023 года станет счастливым

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Некоторых представителей этих знаков могут ждать знакомства, а некоторых – предложения по работе. Эксперты посоветовали не отступать от своей цели и быть открытыми

Астрологи спрогнозировали положительные перемены для трех знаков зодиака в конце 2023 года. Последние месяцы принесут Тельцам, Овнам и Ракам много сюрпризов, уверены эксперты. Об этом сообщает SportKP.ru.

Для Тельцов последние месяцы года могут показаться трудными, однако они принесут важные перемены. Астрологи советуют им уверенно идти к целям и не отказываться от предложений по работе.

Астрологи считают, что Овнам нужно быть смелыми и решительными. По словам экспертов, в случае необходимости их поддержат друзья.

Ракам астрологи предсказали любовь и удовольствие. Тем, у кого уже есть партнер, эксперты посоветовали укрепить отношения. А те, кто еще не встретил вторую половинку, могут не бояться заводить новые знакомства.

Ранее астрологи предсказали трем знакам зодиака большие деньги в октябре. Так, Раки, Львы и Девы могут добиться финансового успеха.

Источник

город горняк
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