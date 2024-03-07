Цветы. 8 Марта Фото: Фото: pixabay.com

Подаренный букет может отражать характер женщины. Для этого эксперты посоветовали обратить внимание на ее знак зодиака и учесть его при выборе цветов

Астрологи уверены, что выбор цветов для букета в подарок женщине на 8 Марта должен основываться не только на предпочтениях, но и на знаке зодиака получательницы. Эксперты рассказали, какие цветы лучше выбрать, отталкиваясь от того, когда родилась женщина, передает Rsute.ru.

Овен

По словам астрологов, Овны предпочитают цветы, которые отражают их энтузиазм. Среди ярких и ароматных вариантов выделили розы, пионы, герберы и нарциссы.

Телец

Практичным Тельцам подойдут нежные и утонченные букеты. Эксперты посоветовали обратить внимание на белые розы и лилии, которые выразят их чувственный характер.

Близнецы

Для этого знака зодиака подойдет оригинальный и яркий букет с сочетанием разных видов цветов. Среди них – орхидеи, альстромерии, фрезии и дельфиниумы.

Рак

Раков выдает их любовь к романтике. Идеальным вариантом будет нежный букет из пионов, тюльпанов или гортензий, советуют астрологи.

Лев

Эти женщины предпочитают роскошь и яркость, поэтому могут прийти в восторг от пышных и ярких букетов. Таким подарком могут стать розы, пионы, герберы, лилии или миксы из этих цветов.

Дева

Девы ценят практичность и лаконичность, поэтому для них посоветовали простые и стильные букеты. Подарить им можно как гвоздики, хризантемы или герберы, так и комнатные растения.

Весы

Весам могут понравиться букеты, в которых цветы сочетаются по оттенкам и создают гармоничный образ. Среди таких вариантов – эустомы, лилии и фрезии.

Скорпион

Страстным и таинственным женщинам-Скорпионам подойдут букеты в темных и насыщенных тонах. Эксперты посоветовали подарить им бордовые розы, тигровые лилии или синие орхидеи.

Стрелец

Жизнерадостный характер Стрельцов смогут подчеркнуть яркие и экзотические букеты. Например, им подойдут герберы, антуриумы или стрелиции.

Козерог

Астрологи подчеркнули, что лучшим подарком для этого знака зодиака могут стать традиционные букеты с крупными цветами. Хорошими вариантами могут стать розы, хризантемы или каллы.

Водолей

Такие женщины – креативные и непредсказуемые. Лучше всего их характер смогут отразить необычные букеты с фрезиями, альстромериями или гиацинтами.

Рыбы

Эксперты для мечтательных Рыб посоветовали нежные пастельные оттенки цветов. Прекрасным подарком станут белые пионы, тюльпаны или фиалки.

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Взято отсюда