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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака ждет удачная неделя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: unsplash.com

Астрологи назвали самые удачные для некоторых знаков зодиака дни недели. Также они дали общий прогноз на период со 2 по 8 октября

Астрологи дали прогноз на неделю нескольким знакам зодиака. Так, звезды обещают им удачу и положительные эмоции, сообщает портал “Pro Город”.

Львам посоветовали насытить неделю встречами и переговорами, а также культурными мероприятиями. Это принесет им успех и удовольствие. В выходные же представителей этого знака ждет сюрприз от близких.

Весам прогнозируют эмоциональный понедельник, события которого им советуют не принимать близко к сердцу. После этого, уверяют астрологи, стартует позитивный период, а лучшим днем может стать четверг.

У Стрельцов же самым продуктивным днем может оказаться пятница. Но эксперты отмечают, что и вся неделя в целом будет удачной. Проекты будут развиваться позитивно, а пятый день недели станет удачным для покупок и поездок.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование и выяснили, какой знак зодиака является самым редким. Так, согласно статистике, всего 6,3% рождаются под знаком Водолея.

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