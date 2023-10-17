17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут достичь богатства в октябре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Астрологи предупредили, что богатство этих знаков будет зависеть от их личных качеств. Кому-то придется переступить через нерешительность, чтобы достичь финансового успеха

Астрологи предсказали трем знакам зодиака большие деньги в октябре. Раки, Львы и Девы могут добиться финансового успеха, однако у каждого знака свой путь к достатку. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Раки могут стать независимы, если будут полагаться на свою интуицию и острый ум. Астрологи уверены, что в их жизни появятся люди, с которыми они смогут достичь финансовых высот.

Львам в октябре придется включить нестандартное мышление и проявить решительность. Они смогут добиться богатства, если пойдут на риск, уверяют астрологи.

Эксперты утверждают, что начальство заметит трудолюбие Дев. В октябре их может ждать прибавка к зарплате или щедрая премия.

Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам в 2024 году повезет с деньгами. Свои доходы смогут приумножить Тельцы, Водолеи и Близнецы.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости