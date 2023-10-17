Астрология. Знаки зодиака Фото: Freepik

Астрологи предупредили, что богатство этих знаков будет зависеть от их личных качеств. Кому-то придется переступить через нерешительность, чтобы достичь финансового успеха

Астрологи предсказали трем знакам зодиака большие деньги в октябре. Раки, Львы и Девы могут добиться финансового успеха, однако у каждого знака свой путь к достатку. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Раки могут стать независимы, если будут полагаться на свою интуицию и острый ум. Астрологи уверены, что в их жизни появятся люди, с которыми они смогут достичь финансовых высот.

Львам в октябре придется включить нестандартное мышление и проявить решительность. Они смогут добиться богатства, если пойдут на риск, уверяют астрологи.

Эксперты утверждают, что начальство заметит трудолюбие Дев. В октябре их может ждать прибавка к зарплате или щедрая премия.

Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам в 2024 году повезет с деньгами. Свои доходы смогут приумножить Тельцы, Водолеи и Близнецы.

Источник

горняк

горняк22