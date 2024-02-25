Астрологи рассказали, каким парам не суждено быть вместе

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Некоторым парам, как считают астрологи, сложно ужиться вместе. Поэтому при выборе партнера стоит обращать внимание на знак зодиака своего партнера

Астрологи рассказали, какие пары не будут счастливы вместе в браке, сообщает ku66.ru .

Овен и Телец

Эти два знака “упрутся друг в друга рогами” и не смогут найти общий язык. При этом активный Овен быстро перестанет тратить время на упрямого партнера, а Телец, скорее всего, найдет себе более сговорчивого спутника в жизни.

Весы и Рак

Раки не смогут выдержать постоянного потока инициатив, идей и вечеринок, который исходит от Весов. Раки по природе – существа спокойные и размеренные, хоть и эмоциональные, а Весы любят движение и не любят подолгу засиживаться дома. В связи с этим такая пара не сможет долго быть вместе.

Водолей и Рыбы

Рыбы очень чувствительные натуры, склонные к обидчивости и нужде в постоянном одобрении. Между тем Водолеи постоянно витают в своих мирах и не склонны обращать чрезмерное внимание на детали, которые происходят в реальном мире. Поэтому Водолеям и Рыбам сложно ужиться в одном пространстве.

Взято отсюда.

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