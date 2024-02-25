Астрологи рассказали, каким парам не суждено быть вместе

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Некоторым парам, как считают астрологи, сложно ужиться вместе. Поэтому при выборе партнера стоит обращать внимание на знак зодиака своего партнера
Астрологи рассказали, какие пары не будут счастливы вместе в браке, сообщает ku66.ru .
Овен и Телец
Эти два знака “упрутся друг в друга рогами” и не смогут найти общий язык. При этом активный Овен быстро перестанет тратить время на упрямого партнера, а Телец, скорее всего, найдет себе более сговорчивого спутника в жизни.
Весы и Рак
Раки не смогут выдержать постоянного потока инициатив, идей и вечеринок, который исходит от Весов. Раки по природе – существа спокойные и размеренные, хоть и эмоциональные, а Весы любят движение и не любят подолгу засиживаться дома. В связи с этим такая пара не сможет долго быть вместе.
Водолей и Рыбы
Рыбы очень чувствительные натуры, склонные к обидчивости и нужде в постоянном одобрении. Между тем Водолеи постоянно витают в своих мирах и не склонны обращать чрезмерное внимание на детали, которые происходят в реальном мире. Поэтому Водолеям и Рыбам сложно ужиться в одном пространстве.
Взято отсюда.
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