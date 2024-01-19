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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака деньги важнее любви

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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака деньги важнее любви

Бизнесмен Фото: pixabay.com

Некоторые знаки зодиака предпочитают чувствовать финансовую стабильность, нежели влюбленность. Астрологи считают, что это характерно для пяти представителей зодиакального круга

Астрологи уверены, что некоторые люди, рожденные под определенными знаками зодиака, ставят деньги выше любви. Материальные блага в их жизни могут занимать важное место, сообщает Rsute.ru.

Овнам присущи лидерские качества и амбиции. Эксперты отметили, что ценность любви не затмевает то чувство безопасности, которое дает им финансовая стабильность. Это может стать приоритетом Овнов в их жизни.

Тельцы сосредоточены на стабильности и комфорте, считают астрологи. Материальные блага могут обеспечить им чувство комфорта и роскоши, чему они уделяют значительное внимание.

Практичные Девы придают деньгам решающее значение в достижении своих целей. По словам экспертов, они ценят любовь, но предпочтение отдадут финансовой стабильности.

Скорпионов звездные эксперты назвали отличными стратегами, для которых романтика не всегда на первом месте. Деньги могут обеспечить им чувство контроля над их жизнью.

Козероги стремятся к карьерному успеху и материальному благополучию, откладывая любовь на второй план. Астрологи отмечают, что представители этого знака делают упор на работу и достижение финансовых целей.

Ранее астролог и экстрасенс Инбаал Хонигман предсказала особенно удачный и влиятельный 2024-й год для представителей двух китайских знаков зодиака.

Взято отсюда

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