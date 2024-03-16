Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com

Несмотря на различия в характерах, общим фактором, способствующим долголетию, является относительное спокойствие и отсутствие чрезмерного стресса

Астропсихологи рассказали, что некоторые знаки Зодиака имеют больше шансов дожить до столетнего возраста, чем другие, сообщает КТВ-Луч.

Раки в большинстве своём ведут здоровый образ жизни и стремятся к долголетию, что частично связано с их семейными ценностями. Преданность семье и забота о близких мотивируют их принимать заботу о собственном здоровье всерьез.

Девы славятся своим аккуратным и организованным образом жизни. Они придерживаются здорового питания, регулярных физических упражнений и других полезных привычек, что способствует их долголетию.

Овны, несмотря на свою энергичность и страсть к жизни, также входят в список потенциальных долгожителей. Любовь к жизни, возможно, помогает им преодолевать трудности и сохранять позитивный настрой, что благотворно сказывается на их здоровье и долголетии.

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