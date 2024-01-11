АТОР заявила, что популярные у россиян туры подешевели на 30% после Нового года

После новогодних праздников цены на популярные туристические направления резко опустились

Во второй половине января цены на туры в популярные у россиян страны уменьшились на 30-35% по сравнению с периодом новогодних каникул, пишет “Российская газета” со ссылкой на исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выгодные предложения появились в Таиланде в январе – тур на двоих на 9-10 ночей можно купить за 160-180 тыс. руб., хотя на новогодних каникулах такой тур обходился туристам в 250 тыс. руб.

Стоимость путевки в Египет на зимних каникулах достигала 130-150 тыс. руб. на двоих. Теперь же можно купить тур на двоих на 9 ночей за 98,2 тыс. руб. с проживанием в отеле 5* в Шарм-эль-Шейхе и режимом “все включено”.

Отпуск в ОАЭ в январе сейчас по карману туристам с бюджетом до 100 тыс. рублей. В Эмиратах можно найти туры и за 85 тыс. руб. на двоих на 9 ночей.

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Взято отсюда