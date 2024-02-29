Аварийный дом расселяют в Рубцовске

В Рубцовске расселяют жильцов дома на ул. Комсомольской, 130. Он был признан аварийным в 2021 году, а 28 декабря 2023 года в квартире №13 обвалился потолок – по счастливой случайности, в отсутствие хозяйки. На следующий день администрация города уведомила собственников о необходимости переезда.

По данным городского управления по ЖКХ и экологии, жители 12 квартир из 20 так и не покинули аварийное жилье. С ними постоянно проводят беседы, объясняя опасность положения. Как варианты решения проблемы им предлагают арендовать жилье с последующей компенсацией за счет средств местного бюджета, переселиться временно к родственникам либо в маневренный фонд в гостинице «Центральной». В противном случае их ждет принудительное выселение по суду.

Людям, конечно же, должно быть предоставлено полноценное жилье. Компания «Регион 22» провела независимую оценку и определила выкупную стоимость жилых помещений в этом доме. Администрация Рубцовска направила письмо губернатору Алтайского края с просьбой оказать финансовую поддержку на проведение мероприятий по расселению граждан.

МАКОВЕЦКАЯ Людмила Еще читают

Взято отсюда.

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