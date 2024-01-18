Многоквартирный дом по адресу: Антона Петрова, 105 ввели в эксплуатацию в 1959 году. В 2014 году его признали аварийным.

Дом расселили краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы.

Отметим, многоэтажка по адресу: Антона Петрова, 105 – первый аварийный дом, который передали под снос в новом году.

Кроме этого, в настоящее время завершается снос аварийного дома в Октябрьском районе по улице Тимуровской, 42, подрядная организация уже выполняет работы по выравниванию грунта, а также в процессе сноса аварийный дом по улице Линейной, 12.

Также заключены контракты, но не переданы подрядным организациям для сноса еще три дома в Октябрьском районе.

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