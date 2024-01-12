Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сейчас дорожная ситуация оценивается на 9 баллов

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

Фото: amic.ru

ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна в Барнауле. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Авария случилась прямо напротив парка – в результате оказалась временно заблокирована левая полоса, а на проспекте начала собираться пробка.

Согласно оценке сервиса “Яндекс Пробки”, сейчас заторы достигли 9 баллов. Движение затруднено как в центре, так и на объездной дороге через Ленточный бор, и в спальной части города.

На месте аварии пробка уже разъехалась, однако задержки в движении, по всей видимости, привели к заторам на Цеховой и Профинтерна.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

 Интересное

Российский солдат с позывным Бабка рассказал, как выживал в окопе с бойцом ВСУ

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix