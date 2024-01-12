Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

Сейчас дорожная ситуация оценивается на 9 баллов
Фото: amic.ru
ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна в Барнауле. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.
Авария случилась прямо напротив парка – в результате оказалась временно заблокирована левая полоса, а на проспекте начала собираться пробка.
Согласно оценке сервиса “Яндекс Пробки”, сейчас заторы достигли 9 баллов. Движение затруднено как в центре, так и на объездной дороге через Ленточный бор, и в спальной части города.
На месте аварии пробка уже разъехалась, однако задержки в движении, по всей видимости, привели к заторам на Цеховой и Профинтерна.
новости Локтевский
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