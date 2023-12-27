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Авдеевка больше не передний край. Начался бой за новый город

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские войска всё стремительнее развивают успех наступательной операции в Донбассе. Авдеевка уже перестала быть передним краем обороны Украины. Начался бой за новый город. Пишет “Царьград”.

Как отмечает инсайдерский телеграм-канал “Резидент”, очередной “крепостью” Киева станет городок Часов Яр. Обстановка вокруг него накаляется. Украинские силы уже бросили большие резервы, чтобы сдержать натиск нашей армии на этом направлении. Но русским войскам удалось добиться значительного успеха. В частности, наши солдаты уже взяли территорию кладбища и закрепились в населённом пункте Богдановка. Тот в свою очередь практически переходит в Часов Яр. Так что бой за город уже начался.

Часов Яр – не просто очередной ориентир на западе от Бахмута. Для украинской армии это один из последних укрепрайонов на территории Донбасса и важнейший логистический центр. Продвижение русской группировки в этом районе создаёт для Киева реальную угрозу обрушения фронта.

Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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