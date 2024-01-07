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Авиабилеты в Алтайском крае могут ощутимо подорожать

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Авиабилеты в Алтайском крае могут ощутимо подорожать

Международный аэропорт Барнаула имени Г.С. Титова Фото: Виталий Барабаш

В 2024 году летать из Алтайского края может стать дороже. Количество субсидированных рейсов уменьшилось, а значит, цены на авиабилеты вероятно вырастут

Авиабилеты из Алтайского края подорожают в 2024 году.

Дело в том, что количество субсидированных рейсов из Алтайского края серьезно уменьшилось по сравнении с 2023 году. В прошлом году в барнаульском аэропорту было семь субсидированных рейсов (в том числе на Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск). Теперь их будет только два – в Сургут и Екатеринбург.

“Приоритет был отдан для отдаленных городов. Деньги были перераспределены для городов Севера. Рейсы из Барнаула в расписании останутся. Скорее всего, они теперь будут не субсидированными и стоимость билетов вырастет”, – пояснил врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин изданию amic.ru.

Рейсы из Барнаула до Сургута и Екатеринбурга будет субсидировать государство. В Сургут самолеты будут летать с января по апрель и с сентября по декабрь. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО. В Екатеринбург из Барнаула будут летать самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings четыре раза в неделю в течение всего 2024 года. Рейс будет финансироваться также из бюджетов Алтайского края и Свердловской области. Они взяли на себя 30,5% расходов на перелет.

При этом в 2024 году станут субсидировать аж восемь авиамаршрутов из Республики Алтай.

Взято отсюда

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