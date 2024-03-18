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Пластиковые окна в Горняке

Авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что пассажирам не хватило места

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Люди купили билеты, но не смогли попасть на самолеты

Авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что пассажирам не хватило места

Самолет в небе / Фото: pxhere.com

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что пассажиры не смогли попасть на свои самолеты. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Восемь человек купили билеты, но не смогли попасть на рейсы из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск.

Делом занялась прокуратура, и авиаперевозчика наказали по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (“Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно”).

новости Локтевский

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