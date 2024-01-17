Авиакомпания S7 прокомментировала решение отправить сотрудников из Москвы в Сибирь

S7 намерена усилить присутствие в Новосибирске и Иркутске

Самолет / Фото: S7

Авиакомпания S7 Airlines перераспределит летные экипажи и частично сократит число сотрудников в московском регионе. Процесс оптимизации идет в полном соответствии с действующим законодательством. При этом части московских сотрудников компания предлагает продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе компании.

“Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и так же продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные”, – пояснили там.

В S7 Airlines отметили, что компания продолжает развивать перевозки за Уралом, поддерживая спрос на прямые перелеты между регионами России. Сейчас S7 намерена усилить присутствие в хабах – Новосибирске и Иркутске.

Перераспределение летных экипажей и частичное сокращение сотрудников в столице идет “в связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы”, сообщили в пресс-службе.

Ранее amic.ru писал, что S7 частично сократит сотрудников из Москвы и перераспределит летные экипажи. По информации издания “Коммерсантъ”, размер сокращений составит 13-15%.

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