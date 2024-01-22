Австрийский OMV требует от России ВЕРНУТЬ доступ к месторождениям

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21 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Очередь требующих пополнилась руководством австрийского нефтегазового гиганта OMV. Когда они остались без недорогого российского газа, то экономические достижения моментально остались в прошлом. Началась эпоха финансовых потерь.

Однако в руководстве компании не собираются так легко отказываться от прежней схемы выкачивания российских ресурсов и ещё поборются за своё “место под солнцем”. Сам факт такого намерения выглядит конечно удивительно!

Речь идёт про владение крупным Южно-Русским месторождением. Австрийская фирма в один прекрасный момент вдруг с удивлением обнаружила, что не имеет права владеть российскими объектами подобного уровня.

Когда это пытались оспорить, ситуация разрешилась явно не в пользу OMV. Все их активы, а это 25% от всего Южно-Русского месторождения – были конфискованы и переданы российским владельцам.

Руководитель нефтегазовой компании OMV (Австрия) Альфред Штерн так и сказал, что они будут защищать своё право обогащаться за счёт российского сырья. То есть мы его должны пожалеть и вернуть право распоряжаться российским месторождением, или как?

Так получилось, что австрийцы стали вдруг владеть активами незаконно, поэтому пришлось у них всё отобрать. Но пусть они не расстраиваются, например у BASF тоже всё конфисковали. Вся их собственность отдана новым управляющим, созданы специальные компании и австрийцев туда просто не пригласили.

Фото: sar-news.ru

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Автор: vizitka01

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