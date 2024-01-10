Автобус и грузовик столкнулись в центре Барнаула

ДТП случилось на пересечении Ленина с Партизанской
Кадр: “В курсе 22”
Фура и автобус столкнулись в центре Барнаула утром 10 января, сообщает “В курсе 22”.
ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицей Партизанской. На кадрах видно, что автобус врезался в боковую часть грузовика.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Происшествие тем временем спровоцировало крупную пробку. В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10.
новости Локтевский
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