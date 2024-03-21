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Автобусную остановку на барнаульском Кордоне сохранят по просьбам местных жителей

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Автобусную остановку на барнаульском Кордоне сохранят по просьбам местных жителей

Автостанция «Южная» в Барнауле продолжит работу в штатном режиме.

Убирать остановочный пункт, пользующийся популярностью у жителей края, транспортная компания не намерена. Об этом «Алтайской правде» рассказали представители Барнаульского автовокзала.

Жители Нагорья в начале марта сообщили в социальных сетях, что их любимую остановку скорее всего, закроют, и опубликовали коллективное обращение к городским властям с просьбой воспрепятствовать прискорбному намерению перевозчиков.

Иного оперативного и удобного способа быстро добраться с Кордона в Индустриальный район Барнаула, или в Краевую клиническую больницу на ул. Ляпидевского, по словам жителей, у них нет.

На Кордоне в автобусы садятся не только те, кто живет на Горе, на ул. Аванесова, или в прилегающих к остановке микрорайонах, но и горожане, желающие уехать в другие села Алтайского края.

Автостанция «Южная» имела некоторые замечания со стороны надзорных служб. Она приносила недостаточный доход. Однако директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов не подтвердил факт закрытия остановочного пункта. Представитель автовокзала сообщил, что сотрудники предприятия уже составили новый договор аренды помещения, и сейчас городские власти его рассматривают.

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Взято отсюда.

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