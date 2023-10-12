Автомобили CHERY завоевали поклонников во всем мире. Автоцентр АНТ в Барнауле представляет автомобилистам яркую новинку бизнес-уровня

Новый полноприводный семиместный TIGGO 8 PRO MAX получил дополнительное оборудование, соответствующе бизнес-классу. Уже сегодня кроссовер доступен жителям Алтайского края у официального дилера Автоцентра АНТ. Мы оценили достоинства усовершенствованного автомобиля на тест-драйве!

Новый уровень комфорта

Это сдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью, диагональю по 12.3 дюйма. Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет водителю видеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и дает возможность визуального контроля рельефа подкапотного пространства.

Еще одна новинка, которая моментально приковывает внимание автолюбителей, удаленное управление автомобилем посредством телематики Chery Connect. Система позволяет из любой точки мира запустить двигатель, подать световой сигнал фарами для поиска автомобиля на парковке, отследить геолокацию, получить информацию о состоянии автомобиля.

Измененный экран

Диагональ также 12 и 3 дюйма. Но форма теперь – изогнутая. Дуга изгиба направлена вперед, повторяет поле зрения человеческого взгляда.

Такая форма дисплея позволяет видеть картинку по сторонам с помощью периферического обзора, что создает максимально комфортные условия при просмотре данных на бортовом компьютере и информации на экране системы мультимедиа, например, навигатора.

Мощный движок

Расход топлива полноприводного семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 PRO MAX на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме — 7.2 литра, в комбинированном режиме — 8.3 литров и в городском — 10.3 литров.

Сама элегантность

Изменился дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными.

Логотип марки, интегрированный в решетку радиатора, делает автомобиль еще изящнее, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости.

TIGGO 8 PRO MAX в новом исполнении получил стилистические изменения в экстерьере, интерьере и дополнительное оборудование. Автомобиль стал еще комфортнее, безопаснее и технологичнее. Оформление решетки радиатора выполнено в традиционной концепции бренда — “Жизнь в движении”.

Переходи на бизнес-уровень с CHERY!

Минимальная рекомендованная розничная цена CHERY TIGGO 8 PRO MAX в комплектации Ultimate, с учетом максимальной суммированной выгоды по программам TRADE-IN и “CHERY-Легко”, составляет 3 869 900 рублей. Гарантия на автомобиль — семь лет.

Автоцентр АНТ Фото: Толк Автоцентр АНТ – официальный дилер CHERY в Алтайском крае

Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ МОСКВА)

Телефон: +73852230050

chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

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