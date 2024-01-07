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Автоэксперт рассказал, как завести машину в сильный мороз

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Автоэксперт рассказал, как завести машину в сильный мороз

Завести свой автомобиль в сильный мороз – задача непростая. Эксперт рассказал, что делать, если машина не заводится в холодную погоду.

По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, если приближаются сильные морозы, то нужно заранее проверить состояние аккумулятора и зарядить его. А также проверить качество соединений аккумуляторных клемм — почистить их и смазать.

Кроме того, перед морозами можно заранее снять аккумулятор и оставить его в тепле. Эксперт уверен, что его установка на авто в мороз с лихвой окупится уверенным стартом, пишет «РГ».

Если морозы наступили, то нужно хотя бы раз в полдня заводить автомобиль и прогревать его до рабочей температуры.

При малейших сомнениях в возможности аккумулятора запустить мотор, не стоит его мучать.

«Попытки прогреть аккумулятор за счет включения света фар, как правило, абсолютно бесполезны, поскольку и нагреть они не могут, и заряд уменьшат. И, конечно, желательно сделать то, что никто не делает — просто почитать инструкцию по эксплуатации, где есть пункт о том, как нужно запускать машину в условиях экстремально низких температур», — отмечает специалист.

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Взято отсюда.

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