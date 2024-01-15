Автогонщики Сибири провели соревнования на барнаульском гребном канале

Первый в зимнем сезоне этап кольцевых гонок на льду собрал полсотни пилотов из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Пилоты боролись за медали сразу двух стартов – чемпионата Барнаула и Кубка краевой федерации автоспорта. Участников разделили на три класса, в зависимости от типа привода автомобиля: передний, задний или полный. Им предстояло на скорость преодолеть четыре километра ледового трека. Следующий этап пройдёт здесь же, на гребном канале 27 и 28 января.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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