Мы просчитали несколько вариантов кредита для популярного кроссовера

25 февраля 2024, 10:00126Написать комментарий

До 60–80% китайских автомобилей покупается на заемные деньги. Такого уровня «автозакредитованности» в России, пожалуй, не было никогда. При этом ключевая ставка Банка России повышалась весь прошлый год, достигнув устрашающих 16%. Автопроизводители предлагают скидки при оформлении займа, но выгодны ли они? Мы попробовали оценить на примере бюджетного кроссовера. Забегая вперед скажем, что результат нас, скорее, удивил. В искаженной ценовой реальности «китаец» даже за космические деньги кажется доступным, потому что альтернатив всё равно нет.

Условия кредитования и набор банков для китайских моделей похожи, и мы выбрали наиболее типичный кроссовер В-класса, результат которого можно считать плюс-минус среднестатистическим. По легенде, у нас 700 тысяч рублей первоначального взноса, остальное мы хотим взять в кредит на три года, в крайнем случае, на пять.

Первое разочарование — базовой комплектации за 2,3 миллиона рублей не оказалось, и менеджер добавил: «Я их вообще не видел». Впрочем, следующая комплектация стоит ненамного дороже, 2,4 миллиона, причем при покупке в кредит предлагается щедрая скидка в 270 тысяч: стоимость на автомобиль 2023 года составила 2,13 миллиона рублей. Неплохое начало.

Сколько стоит кредит

При первоначальном взносе от 30% и сроке кредита на три года нам предложили ставку 15,4%. Тот факт, что она ниже ключевой ставки, менеджер объяснил субсидиями банка. Однако на первый год нужно оформить страховку каско за 130 тысяч рублей (6,1%). Сумму можно заплатить сразу или включить в тело кредита, и мы выбрали второй вариант. Кстати, это ощутимо увеличивает платеж, примерно на 4 тысячи рублей. В итоге ежемесячная выплата составила 55 тысяч рублей.

Переплата по кредиту получилась 400 тысяч рублей. Поскольку на автомобиль сразу дали скидку в 270 тысяч, и в кредите сидит пусть переоцененное, но всё же не бесполезное каско, в сумме получается плюс-минус рассрочка (ее, кстати, предлагают в случае первоначального взноса более 70%). При страховке на второй и третий год можно обойтись только рисками «тотал» и «угон», и тогда стоимость каско, по словам менеджера, составит в районе 15 тысяч рублей.

Если взять пятилетний кредит, ставка увеличится до 15,9%, а платеж упадет до 38 тысяч рублей в месяц. Но переплата в этом случае будет 720 тысяч рублей, то есть скидка на автомобиль ее уже не компенсирует.

Китайские марки предлагают кредиты с первоначальным взносом от 10% и на срок до семи лет, но в нашем примере ежемесячный платеж всё равно составит 33 тысячи рублей (при ставке 18,5%), а переплата — аж 1,245 миллиона рублей, то есть больше половины стоимости машины. Почти ипотека.

Выгодны ли кредиты при ключевой ставке 16%?

Зависит от ваших доходов: если вы уверены в них и можете выделить из ежемесячного бюджета крупную сумму (этак 50 тысяч рублей), то взять автомобиль в кредит, возможно, выгоднее, чем пытаться накопить. Аномалия объясняется скидками производителей и банков, которые нивелируют переплату. Но ситуация меняется, если вы ищете кредит с низкой ежемесячной выплатой: увеличение срока раздувает переплату и может превратить кредит в многолетнюю кабалу.

В пользу разумных кредитов говорят и риски дальнейшего подорожания автомобилей. В начале 2024 года цены откатились назад, и ряд марок предлагает скидки в сотни тысяч рублей, а плюс к этому — дисконты за пользование трейд-ин и кредитами. Но произошло это, скорее, из-за дисбаланса поставок и спроса в конце 2023 года, от чего у дилеров накопились склады. Необходимость распродать их толкает прайсы вниз, но других поводов для снижения цен нет: рубль ослабевает, таможенные сборы и расходы на доставку высоки, никто не отменял общую инфляцию и индексацию зарплат. Не помогает сдерживать цены и запрет обходных схем импорта. В России почти не осталось автопроизводителей с высокой локализацией (кроме АВТОВАЗ, УАЗ, Haval), и львиная доля иномарок ввозится в страну, что не оставляет маневра для снижения стоимости.

И напоследок: поскольку более-менее выгодны «короткие» кредиты с большим ежемесячным платежом, тщательно взвешивайте силы. Ситуация в России порой меняется быстрее, чем истекают сроки кредитов.

Выбирая китайский автомобиль, обратите внимание, что не все они имеют полноценную оцинковку. Случаются с ними проблемы и в морозные дни. А вот исповедь владелицы импортированного из Китая электромобиля, которая удивлена почти нулевыми расходами.

Взято Источник

25.02.2024