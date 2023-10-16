Улицу Власихинскую продолжат застраивать каркасными объектами из сэндвич-панелей. Скоро здесь появится еще одно такое строение, где разместят магазин автотоваров

Новое здание из сэндвич-панелей построят на улице Власихинской, 148ж. Оно будет одноэтажным, прямоугольной формы с фасадами в серых оттенках с облицовкой из металлопанелей. Эскиз разработали в архитектурном бюро “АльфА-ПроекТ”. Его презентовали на градостроительном совете 12 октября.

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Проектируемый объект станет “братом-близнецом” уже возведенного здесь магазина. В настоящее время на “островном” участке треугольной формы стоит одноэтажное административное здание с фасадами в серых и темно-серых тонах с яркими оранжевыми вставками. Новое строение повторит его основные характеристики.

“Все архитектурно-художественные и объемно-планировочные решения выполнены по аналогии с существующим зданием“, – пояснил докладчик, начальник архитектурно-планировочного отдела “АльфА-ПроекТ” Вадим Ломакин.

Здание будет прямоугольной формы с частичным выступом, в один уровень, без подвала и с плоской крышей. Его высота составит пять метров.

Объект построят из металлокаркаса со стенами из сэндвич-панелей. Фасад сделают вентилируемым. Его облицуют фигурными металлокасетами серого, темно-серого и белого оттенков. Как и у соседнего здания, ярким акцентом станет оранжевая вставка. Вечером магазин будет освещать архитектурная подсветка.

Положение уже построенного здания Фото: “АльфА-ПроекТ”

Новичка посадят на участок в 3,7 тыс. кв метров. При этом площадь будущей застройки составит 310 кв. метров. Здесь разрешено строить здания бытового обслуживания, магазины, объекты дорожного сервиса, автомойки и сервисы для ремонта автомобилей. Заказчик решил возвести еще один магазин автотоваров. В нем запроектированы торговый зал, вспомогательные бытовые и складские помещения. Вход с въездами разместят со стороны улицы Власихинской.

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На участке проведут благоустройство, организуют парковку на 11 машино-мест. При необходимости дополнительные места для временного хранения авто устроят на участке, под которым проходит теплотрасса, отметил докладчик. Для этого потребуется дополнительное согласование с владельцем. А из-за уширения профиля улицы ближе к улице Малахова авторам потребовалось переосмыслить пешеходные пути.

“Вдобавок мы поддержали пешеходное движение вдоль красной линии устройством трехметрового тротуара. Остальное связали с уже сложившимся тротуаром объектов, которые расположены с правой стороны от проектируемого здания“, – отметил автор проекта.

Члены градосовета недолго обсуждали представленный эскиз. В целом эксперты остались довольны.

“На мой взгляд автор продемонстрировал довольно остроумное эстетически-осмысленное решение главного фасада. Объект простой, на генеральном плане практически все вопросы решены. Я бы советовал согласовать для дальнейшего проектирования и строительства“, – выразил свое мнение замдиректора МКУ “Архитектура города Барнаула” Сергей Боженко.

В итоге проект одобрили, но с несколькими оговорками. Так, заседатели порекомендовали в рабочем порядке еще раз уточнить число необходимых парковок, исходя из площади проектируемого объекта. И в случае необходимости расширить парковку.

Кроме того, некоторые архитекторы посоветовали предусмотреть на фасадах места для размещения рекламы, чтобы не разбить ею красивый облик здания, как это произошло с магазином-близнецом по соседству.

Горняк22



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