Автомобиль Audi сбил женщину после столкновения с легковушкой в центре Барнаула

ДТП случилось на пересечении Красноармейского и Молодежной

ДТП на пересечении Красноармейского и Молодежной / Фото: amic.ru

Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух автомобилей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной в Барнауле. Подробности ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 9 марта в 16:20. Как установили полицейские, 28-летний водитель Hyundai Solaris ехал по Красноармейскому со стороны Крупской в сторону Молодежной. При повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу встречной Audi A5, за рулем которой был 22-летний парень. В результате машины столкнулись и Audi отбросило на тротуар и стоявшую на нем 42-летнюю женщину.

Пострадавшую увезли в больницу. Полицейские проводят проверку.

Подробностями аварии с amic.ru также поделилась очевидица. По ее словам, Audi неслась очень быстро и на перекресток выскочила, подрезав автомобиль.

“Перед тем, как на тротуар вылететь, Audi от удара в воздухе перевернулась. Жуткая авария. Просто удача, что никто не погиб”, — рассказала она.

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