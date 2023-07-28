Автомобиль перевернулся напротив “Ашана” в Барнауле

ДТП случилось на пересечении Малахова и Власихинской

Кадр: “Инцидент Барнаул”

В Барнауле на кольце Малахова – Власихинская возле “Ашана” произошло ДТП с переворотом.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”, видно, что в результате аварии автомобиль перевернулся, а в салоне находится человек – в комментариях сообщают, что это женщина, она пострадала.

Также за легковушкой видно остановившийся грузовик.

“В курсе 22” со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте работают медики и полицейские.

Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.

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