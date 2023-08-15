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Автомобиль перевернулся после аварии на трассе под Барнаулом

редактор01 mins

О пострадавших в инциденте не сообщается

Фото: “В курсе 22”

На трассе Барнаул – Новоалтайск произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Об этом сообщает паблик “В курсе 22” со ссылкой на очевидцев.

Одна из машин оказалась на боку. О пострадавших в инциденте информации нет. 

Напомним, что 15 августа в Чувашии на федеральной трассе М-7 фура с матрасами попала в ДТП. Авария произошла в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани. Содержимое прицепа оказалось на обочине – матрасы рассыпались по дороге.

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