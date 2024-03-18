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Автомобилистам посоветовали покупать летние шины, пока они не подорожали на 10%

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Шины могут подорожать при сохранении текущих тенденций и курса валют

Автомобилистам посоветовали покупать летние шины, пока они не подорожали на 10%

Шиномонтаж / Фото: standret / freepik.com

В России к началу сезона могут подорожать на 10% летние шины отечественного и китайского производства, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Как пояснили в НАПИ, одна из причин – сильное сокращение ассортимента премиальных шин после ухода из страны ведущих брендов. Где-то продукцию еще можно найти, но это будет параллельный импорт с увеличением стоимости более чем на 30%.

В сегменте отечественных и китайских шин в плане цены пока все спокойно. Однако, судя по всему, стоимость продукции начнет расти, когда водители начнут массово “переобуваться”.

“Спрогнозировать рост цен в нынешних условиях крайне сложно. Но при сохранении текущих тенденций и курса валют к началу сезона летние шины могут, по нашим оценкам, подорожать не более чем на 10%”, – отметила гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи.

В Национальном союзе автомобилистов заверили, что серьезного роста цен к началу сезона ждать не стоит.

город Горняк

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