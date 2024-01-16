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Автомобилисты-любители соревновались в скоростном прохождении крутых поворотов

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Автомобилисты-любители соревновались в скоростном прохождении крутых поворотов

Средства, собранные в качестве стартовых взносов, они отправили на помощь участникам специальной военной операции.

Полигон в Казённой Заимке создан для того, чтобы оттачивать водительское мастерство. Но в этот раз автомобилисты выясняют, кто лучше подготовлен к непредсказуемой зимней дороге. Соревнования проходят в трёх классах: для машин с передним, задним и полным приводом. Главное условие – наличие прав и исправный автомобиль. Не помешает и дополнительный комплект зимней резины. Протяжённость около 600 метров, поворотов – семь. Класс авто с задним приводом – самый малочисленный, всего восемь машин. Но решающим фактором победы в этих гонках оказался не привод и даже не возраст машины, а опыт водителя. Легендарный ЗАЗ, кстати, показал лучший результат в своём классе. Призы скромные – медали и грамоты. А собранные стартовые взносы организаторы отправили на помощь фронту. Были и застрявшие в сугробе авто, и даже потерянные бамперы. А финальные заезды проходили уже при свете фонарей – по-настоящему экстремальная романтика.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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