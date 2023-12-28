Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Автомобилисты на Алтае построили первую в регионе автоелку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В акции поучаствовало чуть больше 50 авто, но и из них сложилась интересная и узнаваемая елочка. Так водители поздравили всех жителей с наступающим Новым годом

Жители Республики Алтай решили последовать примеру других городов и собрать из своих машин елку, сообщил Telegram-канал “Республика Алтай”.

Автоелка насчитывает 56 машин. Такой флешмоб на Алтае затеяли впервые, поэтому число участников пока небольшое.

“Организаторы надеются, что и у нас в республике такая акция станет ежегодной предновогодней традицией”, – пишет источник.

В комментариях многие уже выразили желание поучаствовать в автоелке на следующий год и побить Красноярск, где во флешмобе участвовало 800 машин.

В Алтайском крае мастерами по автоелкам уже который год выступают рубцовские водители. В прошлом году участвовало в построении более 150 автомобилей.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix