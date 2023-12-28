В акции поучаствовало чуть больше 50 авто, но и из них сложилась интересная и узнаваемая елочка. Так водители поздравили всех жителей с наступающим Новым годом

Жители Республики Алтай решили последовать примеру других городов и собрать из своих машин елку, сообщил Telegram-канал “Республика Алтай”.

Автоелка насчитывает 56 машин. Такой флешмоб на Алтае затеяли впервые, поэтому число участников пока небольшое.

“Организаторы надеются, что и у нас в республике такая акция станет ежегодной предновогодней традицией”, – пишет источник.

В комментариях многие уже выразили желание поучаствовать в автоелке на следующий год и побить Красноярск, где во флешмобе участвовало 800 машин.

В Алтайском крае мастерами по автоелкам уже который год выступают рубцовские водители. В прошлом году участвовало в построении более 150 автомобилей.

Взято отсюда