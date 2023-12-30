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Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на трассах в Алтайском крае

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Непогода господствует на территории Алтайского края 30 декабря. Водители, которые отправились в дальние поездки, пожаловались на плохую видимость

Автомобилисты рассказали, что из-за погоды на трассах наблюдается практически нулевая видимость.

Так, сложно передвигаться по трассе Курья – Саввушка.

Кроме того, на участке дороги Чистюнька-Покровка водители засняли песчаную бурю, так как снега в полях нет.

По словам очевидцев, на трассе около села Новотроенка с дороги слетел легковой автомобиль.

Также жители края отмечают, что на многих трассах сильно метет.

“До Рощино почти доехали, тоже сильный ветер. До Романово пурга была, плохая видимость”;
“До Родино местами видимость 0”;
“Барнаул – Алейск, очень сильно метет, не видно машин почти”,– пишут комментаторы.

Синоптики предупреждали, что в Алтайском крае 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

Взято отсюда

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