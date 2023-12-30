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Автомобилисты рассказали о плохой видимости на трассах Алтайского края

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Автомобилисты рассказали о плохой видимости на трассах Алтайского края

Из-за непогоды на трассах практически нулевая видимость

Автомобилисты рассказали, что из-за непогоды на трассах Алтайского края практически нулевая видимость и очень сложно передвигаться, сообщает “Толк”.

На некоторых участках водители наблюдали песчаную бурю, так как снега в полях нет. А на трассе около села Новотроенка с дороги слетел легковой автомобиль. Жители края отмечают, что на многих трассах сильная метель.

Ранее Алтайский гидрометцентр прогнозировал на 30 декабря усиление ветра до штормовых показателей, а также осадки в виде мокрого снега, переходящего в метели, на большей части территории Алтайского края. 

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Взято отсюда

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