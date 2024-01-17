Столкнулись сразу три автомобиля: LADA, Opel и Toyota. В результате троим людям потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят проверку

Утром 17 января в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте, 74. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автомобили столкнулись около 6.30. 61-летний водитель LADA Granta при выезде со двора на Павловский тракт не уступил дорогу и врезался в двигавшийся по главной дороге Opel Astra под управлением мужчины 27 лет. После этого LADA отбросило на встречку, где она столкнулась с еще одной LADA Granta, а также LADA Priora и Toyota Funcargo.

В результате ДТП пострадали три человека: 62-летний водитель второго автомобиля LADA Granta, его 59-летний пассажир, а также пассажирка первой Granta, 56-летняя женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Барнауле КамАЗ сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок находится в отделении реанимации.

Взято отсюда