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Автопробег «Русская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, провели в Барнауле

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Автопробег «Русская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, провели в Барнауле

18 марта в России отмечают десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Источник фото: Катунь 24

Сегодня в Барнауле провели более 30 культурных, спортивных, молодежных и просветительских мероприятий. Одна из праздничных акций – автопробег «Русская весна».

«Дата такая знаменательная. 10 лет воссоединению. И мы решили посвятить этой дате пробег. Наша кровинушка – Крым. Теперь мы вместе, единая семья. Всё это было посвящено, чтобы построить трассу Таврида и соединить Крымский мост. Это всё едино. Они с нами, а мы с ними», — поделился участник автопробега «Русская весна» Сергей Рагулин.

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя проехали по маршруту от площади Свободы по проспекту Ленина до площади Октября, затем по проспектам Строителей и Красноармейскому вернулись обратно. Участники говорят, что «Русская весна» и спустя 10 лет у них в памяти, поэтому и решили провести автопробег.

«Я считаю, это патриотизм. Это должно от сердца исходить, наверное. Не просто так, что придумали и поехали. Так что я думаю, это всё от сердца», — отметил участник автопробега «Русская весна» Виктор Алёшин.

Взято отсюда.

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