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Автосервис полного цикла «АвтоПлюс» идет в ногу со временем

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Меняются технологии, меняются потребности, а соответственно, чтобы быть, как говорится, в тренде, нужно постоянно совершенствоваться.

Этого простого правила придерживается руководство автосервиса полного цикла «АвтоПлюс» и старается делать все возможное, чтобы в Рубцовске был автосервис, отвечающий самым высоким стандартам, чтобы сократить время ремонта автомобилей, но, при этом сделать его качественно.

Достигать этой цели позволяет регулярная замена устаревшего оборудования на современное, а также приобретение дополнительного – высокотехнологичного.

Буквально неделю назад автосервис заменил оборудование для регулировки развала схождения колес, на современный 3Dкомплекс.

Напомним, «АвтоПлюс» – это динамично развивающийся автосервис полного цикла с огромным опытом работы, где производятся все виды ремонта автомобилей, всех марок и моделей.

Фото/видео – “вРубцовске.ру”

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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