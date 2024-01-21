Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

Эксперты прогнозируют снижение цен на автомобили в ближайшее время

Российский автомобильный рынок ожидает интересный и динамичный 2024 год, с ростом доли китайских брендов, снижением цен и увеличением производства на отечественных и зарубежных заводах, сообщает ИА SM.News.

Эксперты отмечают, что российский рынок новых автомобилей в этом году станет свидетелем настоящего автомобильного ренессанса с китайским акцентом. Так как доля китайских автомобилей на рынке продолжит расти и к концу года она составит значительную часть. В то же время, доля российского автопрома будет сокращаться.

В 2023 году российские бренды занимали около 30% рынка, в то время как доля китайских автомобилей составляла около 61%.

“Несмотря на рост доли китайских авто, мировые автогиганты испытывают трудности на российском рынке. В декабре среди топ-10 самых продаваемых автомобилей выбыли корейские и японская марки, и их место заняли российские и китайские бренды”, – отмечают эксперты.

Что касается цен на автомобили, эксперты прогнозируют снижение цен в ближайшее время, а значит спрос на автомобили в России должен увеличиться, так как многие задерживали покупку из-за высоких цен и недостаточной доступности автокредитов.

“Ожидается, что в 2024 году россияне будут приобретать около 1,4 миллионов новых автомобилей”, – пояснил эксперт.

Отметим, что ВАЗ планирует выпустить 500 тысяч автомобилей, включая новую модель Lada Aura, предназначенную для чиновников.

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Взято отсюда