реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

Эксперты прогнозируют снижение цен на автомобили в ближайшее время

Российский автомобильный рынок ожидает интересный и динамичный 2024 год, с ростом доли китайских брендов, снижением цен и увеличением производства на отечественных и зарубежных заводах, сообщает ИА SM.News.

Эксперты отмечают, что российский рынок новых автомобилей в этом году станет свидетелем настоящего автомобильного ренессанса с китайским акцентом. Так как доля китайских автомобилей на рынке продолжит расти и к концу года она составит значительную часть. В то же время, доля российского автопрома будет сокращаться.

В 2023 году российские бренды занимали около 30% рынка, в то время как доля китайских автомобилей составляла около 61%.

“Несмотря на рост доли китайских авто, мировые автогиганты испытывают трудности на российском рынке. В декабре среди топ-10 самых продаваемых автомобилей выбыли корейские и японская марки, и их место заняли российские и китайские бренды”, – отмечают эксперты.

Что касается цен на автомобили, эксперты прогнозируют снижение цен в ближайшее время, а значит спрос на автомобили в России должен увеличиться, так как многие задерживали покупку из-за высоких цен и недостаточной доступности автокредитов.

“Ожидается, что в 2024 году россияне будут приобретать около 1,4 миллионов новых автомобилей”, – пояснил эксперт.

Отметим, что ВАЗ планирует выпустить 500 тысяч автомобилей, включая новую модель Lada Aura, предназначенную для чиновников.

точная погода день , погода дня гисметео ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рынок в Донецке попал под обстрел, погибли 25 человек: новости СВО за 21 января

22.01.2024

 Новости Алтай

«Любовь оставляет шрамы»: о чём, с кем и где сейчас поет Юлия Савичева

22.01.2024

 Новости Алтай

По Крыму ударили ракетами. Движение на Крымском мосту перекрыто, в Севастополе — воздушная тревога

22.01.2024

 Новости Алтай

Регионам России направили более 294 тыс. флаконов обновленного “Спутника Лайт”

22.01.2024

 Новости Алтай

Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

22.01.2024

 Новости Алтай

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили ракету “Точка-У” и 43 дрона ВСУ

22.01.2024

 Новости Алтай

Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

22.01.2024

 Происшествия

Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

22.01.2024

 Происшествия

Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске