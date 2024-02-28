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АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с обновленным двигателем и “автоматом”

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Модель прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге

АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с обновленным двигателем и "автоматом"

Обновленные Lada Vesta Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и модернизированным мотором 1.8EVO (122 л. с.). Об этом говорится в официальном заявлении автопроизводителя.

Для установки “автомата” пришлось модернизировать топливную и тормозную системы, а также установить новую опору силового агрегата. Vesta прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге.

Ожидается, что автоматическая коробка передач появится у всех моделей семейства Vesta. О сроках начала продаж и стоимости различных комплектаций АвтоВАЗ сообщит дополнительно.

Напомним, что 27 февраля АвтоВАЗ заявил о начале тестового производства пассажирских версий Lada Largus в Ижевске. Всего до мая 2024 года производитель собирается собрать около 80 таких машин. Также в III квартале на конвейер встанет электрическая версия – e-Largus. Объем выпуска будет зависеть от спроса.

город Горняк

Источник

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