“АвтоВАЗ” объявил о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta

Автомобиль оснащен модернизированным мотором 1.8EVO (122 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией

“АвтоВАЗ” возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании в Telegram-канале.

“АвтоВАЗ” объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8EVO (122 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией”, — сказано в релизе.

Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний. Производитель отметил, что электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta.

Предполагается, что автоматическую коробку установят на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Для установки автоматической трансмиссии производитель модернизировал различные системы автомобиля: топливную и тормозную, появилась новая опора силового агрегата.

Напомним, “АвтоВАЗ” владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский автоконцерн Renault объявил о том, что покидает российский авторынок, и передал свою долю в “АвтоВАЗе” (67,69 процента) в госсобственность России. На сегодняшний день марка Lada состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи автомобилей Lada составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза).

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