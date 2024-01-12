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“АвтоВАЗ” планирует продать около 450 тысяч Lada в России в 2024 году

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“АвтоВАЗ” планирует продать около 450 тысяч Lada в России в 2024 году

По словам президента компании Максима Соколова, завод нацелен произвести 500 тысяч автомобилей

Примерно 450 тысяч автомобилей Lada планирует продать “АвтоВАЗ” в 2024 году в России. Произвести же завод нацелен 500 тысяч автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение президента компании Максима Соколова.

“Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 плюс-минус”, – ответил Соколов на вопрос о том, сколько Lada запланировано продать в 2024 году.

“Нацелены произвести 500 тысяч, планируем все и продать. За исключением запаса, который под конец года мы нарабатываем (на следующий период)… И не забываем про экспорт 25 тысяч автомобилей”, – добавил он.

Исходя из продаж автомобилей Lada в предыдущем году (352,7 тысячи), ожидаемый рост продаж в 2024 году – примерно 28%.

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Взято отсюда

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