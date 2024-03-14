Автовоз со спецтехникой отправили из Барнаула в зону проведения специальной военной операции

Он состоит из 6-ти специализированных автомобилей.

Источник фото: Катунь 24

Спецтехника отправляется из краевой столицы в зону СВО уже в 5-й раз. Груз сформирован администрацией города совместно с барнаульскими предпринимателями и общественными организациями.

«Депутатами в 2023 году было принято решение, согласно которому мы можем отправлять транспортные средства, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления или наших муниципальных унитарных предприятий и учреждений, которые на сегодняшний день не востребованы», — сообщила председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич.

Также активное участие в подготовке и отправке гуманитарных грузов принимает и депутатский корпус Барнаульской городской Думы.

«Сегодня эти автомобили наполнены не только гуманитарным грузом, который подготовили жители города Барнаула, но и автомобильными запчастями, которые сегодня тоже там необходимы. И это всё совместная работа предпринимательского сообщества, депутатского корпуса и власти», — рассказал депутат Барнаульского городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.

Взято отсюда.

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