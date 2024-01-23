Подобные старты в столице Алтайского края не проводились давно. Также в рамках соревнований прошли тренировочные сборы для детей

Впервые за долгие годы на Алтае состоялись официальные соревнования по зимнему картингу. Старты прошли 21 января на барнаульском гребном канале. Призовые места в двух классах разыграли участники из Барнаула, Бийска и Новосибирска.

Специально для этих соревнований организаторы подготовили ледовую трассу длиной 400 метров, это стандартный трек-400 в виде овала.

Взято отсюда