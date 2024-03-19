Азербайджан в конце недели начнёт войну?

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о возможности начала войны, если Ереван не согласится на компромисс с Баку относительно приграничных сел-эксклавов советских времен. На встрече с жителями приграничной области Тавуш Никол Пашинян заявил, что если Армения откажется от переговоров, то в конце недели начнется вооруженный конфликт. Он также отметил, что понимает последствия этой войны и что будет отвечать на вопросы местных жителей, почему не предупредил их заранее о возможной опасности, сообщает ТАСС.

Премьер-министр добавил, что Азербайджан не намерен отступать с участков границы Армении, которые были захвачены им в результате конфликта в 1990-е годы. Он также отметил, что Армения будет требовать возвращения четырех сел-эксклавов, принадлежавших к Тавушской области и переданных ей как результат военных действий в прошлом веке.

На пресс-конференции на прошлой неделе премьер-министр признал, что Азербайджан настаивает на быстрой передаче указанных сел-эксклавов под контроль Баку. Премьер-министр также отметил, что Азербайджан продолжает требовать возвращения других территорий, включая конфликтный регион Нагорного Карабаха.

Фото: nvgazeta.ru

Автор: glavred

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