Бабье лето: теплая погода до +17 градусов радует жителей Алтайского края

Осенний Барнаул. Проспект Ленина. Дорога Фото: Виталий Барабаш

Бабье лето радует своим теплом жителей и гостей региона. Такая погода, по прогнозу синоптиков, задержится до конца первой декады месяца

Днем 4 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +12…+17 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В этот день преимущественно без осадков, но утром местами опустится туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле ожидается до +13…+15 градусов и без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

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