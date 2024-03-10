Байден перепутал Афганистан с Украиной, а Медведев обозвал его “редким идиотом”

Фото: t.me/medvedev_telegram

Байден в интервью заявил, что США не стоило идти на Украину, хотя на самом деле американский президент имел в виду Афганистан

В интервью телеканалу MSNBC американский лидер Джо Байден оговорился и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, сказав, что США “не стоило лезть на Украину”, пишет ТАСС .

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на очередную оговорку и написав в своем Telegram -канале : “Редкий идиот”.

В публикации на ту же тему в своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) зампред Совбеза отметил, что президент скорее проговорился.

“Дураки и безумцы говорят правду“, – указал Медведев.

Президент США на самом деле не перепутал Украину с Афганистаном, он просто осознал, что США опозорились, когда пришли на помощь украинским властям, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат написала в Telegram-канале .

Взято отсюда.

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